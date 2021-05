J-4 avant la finale de la Champions cup entre La Rochelle et Toulouse, et la ferveur s’installe en ville pour soutenir le club charentais-maritime. La cité rochelaise commence à revêtir sa tenue des grands jours pour cette finale historique en Coupe d’Europe. Les fanions et drapeaux aux couleurs du Stade rochelais fleurissent dans la capitale départementale. Le jaune et le noir s’impose progressivement à mesure qu’approche le match dont le coup d’envoi sera donné samedi à 17h45 à Twickenham, en Angleterre.