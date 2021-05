Plus de peur que de mal pour un kitesurfeur qui s’est blessé vendredi soir dans la baie de Bonne anse, au large des Mathes-La Palmyre. Le sportif s’est occasionné une fracture au tibia et au péroné en retombant sur sa planche. Une dizaine de pompiers sont intervenus, et le jeune homme a été transporté en hélicoptère à l’hôpital de La Rochelle.