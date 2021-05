Le site de la gare va subir prochainement une transformation importante pour faciliter l’accès aux usagers et étoffer l’offre de transports. L’investissement s’élève à 2,4 millions d’euros.

Un chantier important, réalisé conjointement par la Communauté d’agglomération Royan Atlantique et la commune de Saujon, va modifier en profondeur les abords de la gare, afin de la transformer en pôle d’échange multimodal. Ce projet a pour objectif de faciliter l’accès des usagers à l’ensemble des moyens de transport, et de moderniser l’une des principales entrées de la ville. Il prévoit la création d’un parvis piétons et paysager avec deux parkings à vélos sécurisés, d’un parking de 90 places, d’une voie de dépose-minute, d’une station de taxis, d’une gare routière équipée de quatre quais de bus, et de pistes cyclables. Toutes les intersections routières seront sécurisées. Après la réalisation des études et la consultation des entreprises, le chantier a commencé en avril par la démolition de deux bâtiments désaffectés.

Les travaux de voirie et de réseaux, eux, ont commencé lundi dernier. Ils sont réalisés par l’entreprise Eurovia sur une période d’un an. Ils vont se dérouler en trois phases. Tout d’abord, jusqu’au 28 mai, il s’agit de créer le futur réseau d’eau pluviale. Parallèlement, a lieu la 2e phase du 17 mai au 2 juillet avec l’aménagement du futur parking où seront posées en juillet trois ombrières photovoltaïques. Une troisième phase concernera la rue Yves du Manoir, qui sera barrée à la circulation du 14 juin au 30 juillet.

Le parvis de la gare sera ensuite entièrement réaménagé au cours du second semestre, à partir du mois de septembre.

Des mesures seront prises tout au long du chantier pour limiter au maximum la gêne occasionnée et permettre l’accès continu à la gare, à la Poste et aux commerces.