165 associations du territoire continuent de se mobiliser contre le développement des projets d’installation d’éoliennes dans la région. Après l’avoir attaqué en justice, elles s’opposent toujours aux objectifs du SRADDET, le Schéma régional d’aménagement, de de développement durable et d’égalité des territoires qui prévoit une multiplication du nombre d’aérogénérateurs. Elles profitent de la période électorale actuelle pour interpeller les candidats aux Départementales et Régionales de fin juin. On écoute l’un de leurs porte-paroles le Charentais-Maritime Jean-Loup Reverier, journaliste à la retraite et ex-rédacteur en chef au journal Le Point :

