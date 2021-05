Le député des Pyrénées-Atlantiques et candidat à la Présidentielle en 2017 est attendu dans le bassin Marennes-Oléron pour affirmer son soutien à la liste Mouvement pour la ruralité conduite par Eddie Puyjalon, tête de liste aux élections régionales. Tous deux doivent rencontrer ce midi des restaurateurs pour évoquer la crise sanitaire, puis des pêcheurs et un ostréiculteur à Bourcefranc, un agriculteur à Echillais et enfin des anti-éolien à Saint-Crépin.