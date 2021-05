La défaite du Stade rochelais à Montpellier. Les Jaune et noir se sont inclinés samedi sur le score de 32 à 22, lors de la 23e journée de Top 14. Malgré cette mauvaise opération, les Rochelais conservent la 2e place du classement et restent dans la course pour accéder directement aux phases finales du championnat. Il faut dire que le club avait décidé de laisser au repos ses joueurs cadres qui ont participé le 2 mai à la qualification en finale de la Champions cup. D’autant que l’effectif rochelais enchaîne trois matchs en une semaine avec un déplacement demain à Brive et la réception d’Agen samedi prochain.