Scène ouverte avec le groupe Facebook « Concert dans le 17 » de Forges et le groupe Tapp de Rochefort.

La groupe « Concert dans le 17 » a été créé par des passionnés de musique pour donner de la visibilité aux groupes locaux.

https://www.facebook.com/groups/299244774301639/about

Le groupe TAPP est un trio d’amis.

Tout d’abord Christophe et Cédric, cousins dans la vie et guitaristes, et Charlotte une amie au chant.

https://www.facebook.com/TAPP-100258961489143