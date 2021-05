La liste des candidats pour les élections départementales en Charente-Maritime a été publiée hier. Les candidatures sont closes depuis mercredi. Au total, 112 binômes se sont déclarés à la préfecture pour le scrutin des 20 et 27 juin prochains dans les 27 cantons du département. L’enjeu de cette élection pour la majorité sortante de droite et de centre-droit, c’est de conserver et renforcer son leadership, après le départ de la présidence de Dominique Bussereau. Elle espère remporter 20 cantons contre 17 aujourd’hui. Mais la gauche tente de résister, tandis que le Rassemblement national de Marine Le Pen progresse avec la présence de candidats dans 26 cantons sur 27.

