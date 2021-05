Une satisfaction pour les équipes en place, la Ville et les élus de la Communauté de communes Aunis Sud qui travaillent sans relâche depuis la mi-janvier. Ouvert de deux à cinq jours par semaine, le centre installé à Castel park a désormais atteint son rythme de croisière grâce à une bonne organisation, comme le souligne Catherine Desprez, maire de Surgères :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/vaccin-surgeres-1.mp3 Le centre de vaccination de Surgères a connu une montée en charge ces dernières semaines. Et ça va encore s’amplifier ces prochains jours. Catherine Desprez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/vaccin-surgeres-2.mp3 17 infirmiers et 13 médecins sont actuellement mobilisés, ainsi que 2 secrétaires. Pour faire face à la demande, une 3e est en cours de recrutement :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/vaccin-surgeres-3.mp3 Le centre de vaccination de Surgères ne devrait pas désemplir ces prochains jours avec l’ouverture dès lundi de la vaccination des plus de 50 ans, et à partir du 12 mai pour tous en fonction des doses restantes, comme l’a annoncé hier le Président Emmanuel Macron. Afin d’éviter un épuisement des personnels, le choix a été fait de ne pas vacciner pendant le long week-end de l’Ascension la semaine prochaine à Surgères.