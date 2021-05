Afin de diversifier les modes de gestion de ses espaces verts, elle poursuit son travail de coopération avec l’association des moutonniers de l’Estuaire, en triplant cette année la surface de traitement en éco-pâturage.

Alors que l’entretien des pelouses et des massifs du centre-ville nécessitent des passages très fréquents, les prairies et autres espaces naturels sont fauchés moins régulièrement. Pour éviter le recours aux engins mécaniques, les passages multiples ou encore l’accès à des zones reculées, le pâturage se présente comme une bonne alternative selon la municipalité royannaise, bien que la pratique soit moins répandue en milieu urbain. Depuis 2016, la Ville de Royan s’est rapprochée de l’association des Moutonniers de l’Estuaire pour installer des animaux sur une prairie voisine des jardins familiaux du Vallon de Ration. Tous les ans, 6 à 8 moutons viennent rejoindre cette parcelle d’environ 6 000 m². Cette année, la commune a décidé de conforter cette action en triplant la surface convertie en éco-pâturage. Les services municipaux se sont mobilisés pour installer une nouvelle clôture et un abri le long de l’avenue du Québec. Ce terrain de presque 12 000m² va ainsi accueillir un troupeau d’une dizaine de moutons. Les animaux pourront librement pâturer jusqu’à l’automne. Ils seront ensuite récupérés par leurs propriétaires pour passer l’hiver à la bergerie. Le pâturage réalisé de manière extensive permet de conserver une hauteur et une diversité de végétation favorable au maintien de la biodiversité. De cette manière, les tontes mécaniques sont réduites à seulement 1 ou 2 passages par an.