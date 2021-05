PROCHAIN LOTORADIO SAMEDI 29 MAI A 21H 🍀

Réservez dès maintenant vos cartons !

10€ les 6 // 15€ les 12

A GAGNER : de nombreux bons d’achat LECLERC dont un d’une valeur de 500€ 🤩

Pour participer, c’est simple et rapide !

1 – Cliquez sur ce lien pour commander vos cartons : https://www.helloasso.com/associations/vogue-radio/evenements/lotoradio-samedi-29-mai

2 – Imprimez-les (après réception par mail)

3 – Et samedi 29 mai à 21h, suivez le tirage en direct à la radio sur Hélène FM et Vogue radio, et en vidéo sur Youtube (connexion possible dès 12h30)