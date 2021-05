Le taux de dépistage en baisse en Nouvelle-Aquitaine. Depuis trois semaines, il ne cesse de diminuer. Et le plus fort recul est observé en Charente-Maritime. -21%. Pourtant, se faire dépister reste une mesure importante pour lutter contre l’épidémie. Dans notre département, les médiateurs de lutte anti-covid du Sdis17 restent mobilisés. Ils vous donnent rendez-vous aujourd’hui à Sainte-Soulle et Fouras. Demain à Marans. Mercredi à Royan. Jeudi à Thénac et Tonnay-Boutonne. Et vendredi à Matha et Loulay. De 9h à 17h.