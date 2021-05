C’est ce que révèle une étude de l’UFC que choisir. L’association de consommateurs qui précise toutefois que le 100% n’est pas atteint et qu’environ 2 000 foyers, situés essentiellement en zone rurale, reçoivent une eau non-conforme, en raison des pesticides agricoles.

Une carte interactive mise en ligne sur le site de l’UFC que choisir montre que la plupart des consommateurs de la Charente-Maritime ont accès à une eau conforme en tous points aux critères réglementaires. En revanche, 2 000 consommateurs, essentiellement dans des petites communes de zones rurales, reçoivent une eau non conforme. Et ce sont les pesticides agricoles qui constituent la principale cause de non-conformité. Cette étude met en lumière les carences de la réglementation et des mesures de gestion locales en matière de pesticides et de perturbateurs endocriniens. Au vu de ces résultats préoccupants, l’UFC-Que Choisir de la Charente-Maritime demande une interdiction des pesticides suspectés d’être des perturbateurs endocriniens, ainsi qu’un renforcement urgent des exigences en matière d’analyses de pesticides devant être impérativement réalisées par l’Agence Régionale de Santé. L’Association invite les consommateurs de la Charente-Maritime à vérifier gratuitement la qualité de l’eau du robinet de leur commune et à constater le niveau de recherche des pesticides. Elle les enjoint également à signer sa pétition en ligne pour que le Ministère de la Santé augmente ses recherches là où elles sont insuffisantes. Alors que plus de 750 molécules différentes de pesticides et de leurs dérivés sont susceptibles de se retrouver dans l’eau potable, seulement 99 analyses sont en moyenne recherchées dans notre département.