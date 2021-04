Marennes-Hiers-Brouage au chevet du monde culturel de son territoire. Face à la crise sanitaire et économique, la Ville va consentir un effort supplémentaire pour soutenir les associations culturelles de la commune. Les élus vont accorder des subventions exceptionnelles à trois d’entre elles : la ludothèque, le bar associatif La Bigaille qui accueille des concerts de musique actuelle et le cinéma l’Estran qui est aussi une scène de spectacle vivant. On écoute Claude Balloteau, maire de Marennes-Hiers-Brouage :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/marennes-culture-1.mp3 D’autre part, dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de la Coupe d’or de Rochefort, la municipalité a également pris la décision de venir en aide aux artistes et à la structure. Claude Balloteau :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/marennes-culture-2.mp3 Et la Coupe d’or de Rochefort a annoncé hier après-midi une nouvelle déprogrammation de ses spectacles jusqu’au 20 mai prochain. La direction du théâtre attend désormais des précisions sur une possible réouverture des lieux culturels à la mi-mai.