L’économie frappée de plein fouet par la crise sanitaire dans les territoires d’Aunis Sud et Rochefort océan. La Chambre de commerce et d’industrie de Rochefort-Saintonge a dressé hier un bilan de l’activité en 2020. Bilan qui reste positif malgré le contexte du covid-19 et de l’état d’urgence, avec une diminution l’an dernier de 22% des radiations d’entreprises. Un taux encourageant qui s’explique par les aides financières accordées par l’État et la Région pour faire face à la crise. Toutefois, la situation reste critique pour bon nombre d’entreprises, comme l’explique Muriel Robin, responsable de l’antenne de la CCI de Rochefort-Saintonge :

En effet, le territoire a également connu une légère augmentation des créations d'entreprises de 12,8%. Muriel Robin :

