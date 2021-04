A l’occasion de la demi-finale de Champions cup, qui opposera dimanche le Stade rochelais aux Anglais de Leinster, le club maritime avec la Ville de La Rochelle, le Département et la Région a imaginé diverses actions cette semaine pour permettre aux supporters de manifester leur soutien à l’équipe rochelaise, faute de pouvoir se rendre au stade pour cause de crise sanitaire. Un appel a été lancé hier pour hisser haut les drapeaux jaunes et noirs sur les balcons et aux fenêtres. Et le jour du match, les fans sont invités à faire un maximum de bruit au coup d’envoi à 16h. La rencontre sera retransmise sur France 2.