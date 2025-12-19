À Surgères, le Marché de Noël des artisans et créateurs bat son plein. Depuis samedi, les affaires vont bon train dans les allées, et les visiteurs sont au rendez-vous pour trouver des idées de cadeaux originales et créatives auprès des exposants. Ce dont se réjouit Odile Ragot, la présidente de l’UACIS, l’Union des artisans, commerçants et industriels de Surgères qui organise l’évènement :

Odile Ragot qui expose également sur le marché ses créations réalisées à partir d’objets ou matériaux réutilisés. Une démarche éco-responsable que l’on retrouve quasiment partout chez les exposants. Écoutez :

Le Marché de Noël des artisans et créateurs est ouvert jusqu’au 24 décembre, place de l’Europe à Surgères. Sur place, vous pourrez déguster crêpes, vin chaud et chocolat chaud.