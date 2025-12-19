Une enquête a été ouverte après la séquestration et l’agression d’un homme lors d’un cambriolage à Saint-Laurent-de-la-Prée, près de Rochefort. Les faits se sont déroulés ce mardi, vers 19h30. Plusieurs individus se sont introduits au domicile de la victime âgée d’une cinquantaine d’années, qui a été séquestrée et violentée pendant plusieurs heures. Les malfaiteurs ont été mis en fuite par l’arrivée d’une patrouille de gendarmerie et sont repartis avec un maigre butin. La brigade de recherche de la gendarmerie de Rochefort est en charge des investigations. Les auteurs sont activement recherchés.