Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation samedi prochain, jour du 1er mai. Objectifs : défendre l’emploi, les salaires, le pouvoir d’achat, les retraites, mais aussi la santé et la sécurité globale. Dans notre département, des manifestations sont prévues à 10h au jardin public de Jonzac, et à 10h30 place de Verdun à La Rochelle, devant le palais de justice de Saintes et place Colbert à Rochefort.