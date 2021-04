Débuté en janvier 2020, il vient d’entrer dans sa dernière phase de travaux d’infrastructures. Les travaux de supports de la porte à marée, permettant de laisser le bassin à flot à marée basse, sont en cours, pour une installation de la porte et de la passerelle piétonne fin mai. Une série de tests seront ensuite réalisés, avant une mise en eau du bassin. Puis débuteront les travaux de finition des abords, et enfin l’aménagement d’une place de 2000m² pour clore le chantier dont la livraison est prévue en juillet prochain. On écoute, Vincent Barraud, président de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique en charge des opérations :

L'objectif serait de prolonger la voie de 300 mètres pour que le Train des mouettes, qui longe La Seudre entre Saujon et La Tremblade, arrive jusqu'au nouveau port. Le Département de la Charente-Maritime, qui est propriétaire de la ligne touristique, y travaille, en étroite collaboration avec l'association Train et tractions 17 qui exploite le Train des mouettes.