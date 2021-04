L’équipe composée d’une dizaine de sapeurs-pompiers volontaires sillonne depuis la mi-mars les routes de notre département pour organiser des dépistages. Elle est présente aujourd’hui à Bourcefranc-le-Chapus et à Saint-Pierre-d’Oléron. Demain à Courçon. Jeudi à Rochefort. Et vendredi à Châtelaillon-Plage. Pour rappel, des tests antigéniques sont réalisés, avec ou sans ordonnance. Ils sont gratuits. Et les résultats sont connus en 20 minutes.