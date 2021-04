240. C’est le nombre de postes à pourvoir cette année au sein du Crédit agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres. Malgré le contexte de la crise sanitaire, la banque poursuit une politique de recrutement ambitieuse et reste mobilisée en faveur de l’emploi et de la formation des jeunes. 80 postes sont proposés en CDI, 60 en alternance et 100 pour des stagiaires. Parallèlement, l’établissement lance Youzful, une plateforme 100% digitale et gratuite pour connecter au plan local les demandeurs d’emploi avec les entreprises qui recrutent.