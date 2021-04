Scène ouverte avec le conteur Pierre Brandao de Saint-Maixent-L’Ecole qui invite le compositeur interprète Henri Franceshi.

Pierre Brandao est militaire de la Gendarmerie. Ses loisirs sont la lecture, les soirées théâtre, le partage des mots. Pour lui, le goût de poser sur le papier ses idées remonte à l’école primaire et ne l’a pas quitté depuis plusieurs années. À l’âge de 15 ans, il rencontre un poète qui lui fait découvrir et approcher l’art poétique. Grâce à lui, l’évolution se fait ressentir et Pierre Brandao a pu allier sa sensibilité à la musicalité. Il s’est ensuite essayé à plusieurs formes littéraires : poèmes, chansons, théâtres, essais, scénario pour film, et romans. Quelques uns sont édités, d’autres le seront…

https://www.facebook.com/pierre.brandao

https://www.facebook.com/henri.franceschi.98

https://www.edilybris.fr/