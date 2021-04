Le point sur l’épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. La circulation du virus reste toujours très active dans la région. Selon les derniers chiffres communiqués vendredi par Santé publique France, le taux d’incidence vient de dépasser les 200 cas pour 100 000 habitants, et le taux de positivité est en forte augmentation : +7,3%, sauf en Charente-Maritime où il est resté stable.

Du côté de la vaccination, 1,4 million de Néo-Aquitains ont reçu la première dose, et un demi-million la seconde. La Nouvelle-Aquitaine reste la 2e région de France en termes de couverture vaccinale, après la Corse. A noter que l’accès facilité pour les professionnels de plus de 55 ans les plus exposés, comme les enseignants par exemple, a été reconduit hier et samedi à La Rochelle, Royan et Jonzac. Des créneaux supplémentaires seront proposés mercredi et jeudi à Saintes.