La vaccination sera élargie à tous les plus de 60 ans dès le 16 avril. Et à tous les plus de 50 ans dès le 15 mai. Les moins de 50 ans devront attendre la mi-juin pour recevoir la première injection. Tous les Français majeurs qui le souhaitent pourront être vaccinés avant la fin de l’été, a promis hier soir Emmanuel Macron. C’est la clé pour rouvrir le pays, a-t-il déclaré. La campagne de vaccination va s’accélérer pour entamer une sortie de crise vers la mi-mai. En Charente-Maritime, une montée en puissance est attendue courant avril avec un doublement du nombre de doses, passant de 9000 à 18000 par semaine. A Surgères par exemple, le rythme est de plus en plus soutenu au centre de vaccination comme le souligne le président de la Communauté de communes Aunis Sud Jean Gorioux :

Et justement, Emmanuel Macron a annoncé hier soir que la priorité sera donnée aux professions exposées, comme les enseignants et les forces de l'ordre.