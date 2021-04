Le durcissement des mesures pour lutter contre la progression de l’épidémie de covid-19 en France. Le président Emmanuel Macron a fait une série d’annonces hier soir. Tout d’abord, le confinement qui concerne actuellement 19 départements est étendu à partir de samedi soir pour un mois à l’ensemble du territoire métropolitain, avec le maintien du couvre-feu à 19h, la fermeture des commerces non essentiels et l’interdiction des déplacements au-delà de 10km de son domicile sauf en cas de motif impérieux. Les déplacements inter-régionaux seront interdits dès mardi. Les contrôles de police et de gendarmerie seront renforcés. Et puis toutes les crèches, écoles, les collèges et lycées vont fermer dès demain soir. Les vacances de Pâques débuteront le 12 avril pour tous les élèves, après une semaine de cours à distance. Le retour en classes pour les maternelles et primaires aura lieu le 26 avril, et une semaine plus tard pour les collégiens et les lycéens.

Des mesures critiquées par le président de l’Assemblée des départements de France et de la Charente-Maritime. Dominique Bussereau regrette la généralisation du confinement. Il s’est fendu d’un twitt rageur hier soir, à la fin de l’intervention du chef de l’Etat. « Les mesures annoncées par le Président seront jugées par nos concitoyens selon leurs résultats que chacun souhaite naturellement positifs. Néanmoins, leur caractère généralisé et non territorialisé est pour moi une erreur », a-t-il publié.