A l’appel de neuf organisations syndicales, une centaine de personnes se sont rassemblées à La Rochelle, près de 80 ans à Saintes et à peine une trentaine à Rochefort. Rochefort où les militants et syndicalistes retraités se sont retrouvés place Colbert pour réclamer plus de pouvoir d’achat, une meilleure prise en charge des pensions et l’accès à la vaccination contre le covid-19. Ils entendaient également dénoncer la situation sanitaire et économique, comme nous l’explique Aline Béziat, une manifestante :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/manif-retraites-1.mp3 Les manifestants rochefortais ont également déploré le manque de confiance entre les Français et le gouvernement, à l’instar de Patrick Fumeron :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/manif-retraites-2.mp3