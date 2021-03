La gendarmerie lance un appel à témoins après l’agression d’une jeune fille le 22 mars dernier sur l’île de Ré. Ils sont à la recherche d’un cycliste qui était présent ce jour-là vers 18h30 rue de l’hôpital à Saint-Martin-de-Ré. Cet homme aurait été témoin de l’agression et se serait interposé. L’agresseur est un homme âgé entre 30 et 40 ans, barbu, d’environ 1,70m et les cheveux châtains foncés. Il roulait à bord d’un véhicule noir en mauvais état. Toute information peut être communiquée au 05 46 09 21 17.