Les retraités dans la rue aujourd’hui. Neuf organisations syndicales appellent à des rassemblements partout en France pour réclamer plus de pouvoir d’achat, une meilleure prise en charge de l’autonomie et l’accès à la vaccination anti-Covid. Trois manifestations sont prévues en Charente-Maritime : à 10h30 place de Verdun à La Rochelle, devant le palais de justice de Saintes et place Colbert à Rochefort.