Une piste de sécurité routière s’installe jusqu’à jeudi à Royan. Unique en France, cette piste pédagogique mise en place par les CRS et Assurance Prévention sur la place Charles de Gaulle propose aux jeunes dès 14 ans et aux adultes de s’exercer gratuitement à la conduite des deux-roues motorisés, tout en les sensibilisant aux dangers propres à ces véhicules. Car les risques d’accidents graves ou mortels sont nombreux comme le prouve encore l’actualité en Charente-Maritime. L’enjeu d’un tel dispositif est donc primordial selon Philippe Cussac, adjoint à la mairie de Royan en charge de la Sécurité et de la Circulation :

Cette initiation comporte à la fois des ateliers de sensibilisations et les bases de la conduite d’un deux-roues, comme nous l’explique le brigadier Christophe Ecollan, responsable de la piste d’éducation routière CRS/Assurance Prévention :

La journée de mercredi est ouverte à tous publics de 9h à midi et de 14h à 17h. Les autres jours étant réservés aux élèves des collèges et lycées de Royan. 350 jeunes seront accueillis d’ici à jeudi.