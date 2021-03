Qui a fait fuir le couple de cigognes qui était installé depuis un mois et demi en haut du pont suspendu de Tonnay-Charente ? La question est sur toutes les lèvres, après la publication ce week-end d’un post sur la page Facebook de la mairie. Celle-ci a lancé un appel à témoin pour retrouver l’individu qui aurait escaladé l’ouvrage en prenant des risques inconsidérés, et ainsi dérangé le couple d’oiseaux migrateurs en pleine nidification qui était devenue l’attraction locale. A priori, la femelle n’avait pas encore pondu, mais c’était une question de jours selon Nicolas Gendre, référent cigogne blanche à la Ligue de protection des oiseaux :

Nicolas Gendre ne se fait pas d'illusions sur un possible retour du couple de cigognes blanches qui s'était pourtant habituée à la fréquentation humaine sur le pont. L'espèce n'est pas d'un naturel craintif, sauf quand elle se sent menacée. Une plainte a été déposée.