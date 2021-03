La Communauté de communes de l’île d’Oléron cherche un nom pour sa nouvelle mascotte zéro déchet. Il s’agit d’un bernard-l’hermite qui a pour mission de sensibiliser au tri et à la réduction des déchets. La CdC a mis en place un jeu concours qui se termine ce soir à 18h. Les plus créatifs peuvent encore proposer leurs idées sur la page Facebook Oléron Zéro Déchet ou par mail à prevention.dechets@cdc-oleron.fr. A la clé, des cadeaux zéro déchet à gagner comme un sac en tissu de réemploi, une trousse en sac recyclé ou un crayon à papier à planter. Le nom du gagnant sera choisi ce jeudi parmi les 5 meilleures propositions retenues et sera dévoilé le lendemain.