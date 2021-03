La Communauté d’agglomération Royan Atlantique vient d’annoncer la tenue de la 33e édition du festival. 33 concerts de musique classique et de jazz seront donnés dans les églises et les temples du territoire de la CARA, avec la présence de près de 120 artistes. Un événement qui sera d’autant plus apprécié cet été, après plusieurs mois de fermeture des lieux culturels pour cause de covid-19, comme le souligne Eliane Ciraud-Lanoue, vice-présidente de la CARA en charge de la Culture et du Patrimoine :



C’est un événement au rayonnement national qui ravit toujours petits et grands. Yann Le Calvé, son directeur artistique, est heureux de relever à nouveau le défi :

Comme pour l’édition 2020, il ne sera pas possible d’acheter des billets les soirs de concerts. Un système de billetterie en ligne a été mis en place, ainsi qu’une vente physique dans les 17 bureaux d’information touristique de l’Office de tourisme communautaire.