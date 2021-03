La production du jeu télévisé de France 2 recherche de jeunes candidats pour les épreuves « La cuisine de Willy Rovelli » et « Le quizz de Cyril Gossbo ». La seconde est réservée aux enfants du Grand Ouest habitant les régions Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire et Bretagne. Les candidats âgés de 7 à 13 ans peuvent se présenter par binôme en envoyant un mail à boyardwilly@gmail.com ou boyardcyril@gmail.com, en précisant l’adresse, l’âge et la nature du duo, s’il s’agit de membres d’une même famille, d’amis ou de passionnés.