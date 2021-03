16 départements confinés et un couvre-feu décalé à 19h. Voilà ce qu’il faut retenir des annonces du Premier Ministre. Jean Castex qui a présenté hier soir les nouvelles mesures pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Evoquant le début d’une 3e vague, il a donc annoncé le placement en confinement de 16 départements, principalement des régions Hauts de France et Île de France. Mesure qui entre en vigueur dès ce soir minuit pour quatre semaines. Et puis dès demain, le couvre-feu va passer de 18h à 19h partout en France pour s’adapter au changement d’heure qui interviendra la semaine prochaine.

Avec ce reconfinement, c’est la ruée sur les trains et les avions pour rejoindre les régions épargnées. Dès l’annonce des nouvelles mesures gouvernementales hier soir, les vols intérieurs et les trains grandes lignes ont été pris d’assaut pour quitter les zones concernées. Les réservations ont explosé. Le Sud et le Grand Ouest devraient notamment connaître un afflux massif de voyageurs ces prochaines heures. Les billets en direction de la gare de La Rochelle par exemple se sont vendus en quelques minutes.