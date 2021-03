La Communauté de communes de l’île va ouvrir une Maison des services au public en septembre prochain. Le but est d’offrir un service de proximité aux Oléronais pour les aider dans leurs démarches administratives et quotidiennes. Des permanences seront organisées dans les huit communes insulaires.

Dès la fin juillet 2020, les nouveaux élus de la Communauté de communes de l’île d’Oléron ont déclaré au préfet vouloir ouvrir une Maison des services au public sur le territoire oléronais. Son ouverture a été votée le 4 mars dernier. Cette ambition intervient dans un contexte de déploiement du nouveau label « France Services » de l’Etat. Ce dernier a pour but de faciliter l’accès aux services publics, l’accès aux droits de chaque citoyen et de favoriser l’accompagnement aux usages du numérique. La création du nouvel établissement oléronais devrait s’accompagner d’une participation financière de l’Etat.

Les Maisons des Services au Public combinent un accueil physique et un accompagnement numérique. Elles regroupent plusieurs services et permettent de bénéficier d’un accompagnement à la réalisation de démarches grâce à trois agents formés et disponibles. Ainsi, les insulaires pourront gratuitement se faire aider dans leurs démarches administratives et du quotidien ; accéder librement à des ordinateurs, à internet et à un équipement de visioconférence ; s’informer et s’orienter sur différentes thématiques comme l’emploi ou le logement ; se former à l’usage des outils informatiques et participer à des ateliers numériques.

La Maison des Services au Public devrait ouvrir en septembre 2021 à Saint-Pierre-d’Oléron, près du siège de la CDC. Des permanences sont prévues dans les huit communes de l’île afin de maximiser la proximité avec les habitants.