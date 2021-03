Ils organisent une action ce matin place de Verdun pour le grand marché hospitalier, à l’appel du syndicat SUD. Principal syndicat mobilisé depuis plus d’un an face à, je cite, « l’utilisation fallacieuse de la pandémie par la direction du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et le gouvernement au détriment des agents ». SUD réclame de meilleures conditions de travail et plus de sécurité sanitaire pour les personnels et les patients.