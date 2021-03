La police nationale de la Charente-Maritime prévient : plusieurs véhicules banalisés équipés de radars embarqués sillonnent les routes du département. C’est ce qu’elle indique sur sa page Facebook. Ce type de radars appelé « équipement de terrain mobile ou ETM » photographie tous les véhicules motorisés qui croisent sa route ou le dépassent. Quelles que soient les conditions météos, de jour comme de nuit. L’appareil utilise un flash infra-rouge non visible par les contrevenants. Un moyen efficace pour lutter contre les grands excès de vitesse et les conduites dangereuses. Et ce, afin de faire reculer le nombre d’accidents insistent les forces de l’ordre.