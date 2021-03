Prison ferme pour un pilleur de tombes à Saint-Savinien. Interpellé en flagrant délit mi-février, ce jeune homme âgé de 23 ans a été jugé en comparution immédiate et condamné. L’homme était déjà connu de la justice.

Les faits remontent au 15 février dernier. Ce jour-là, une femme se recueillant sur une tombe dans le cimetière de Saint-Savinien aperçoit un homme en train d’arracher des ornements sur des pierres tombales. Elle donne aussitôt l’alerte. Rapidement, les gendarmes arrivent sur place pour interpeller l’individu en flagrant délit. Appuyés par la police municipale, ils neutralisent le mis en cause qui s’apprêtait notamment à dérober 27 plaques commémoratives de la Première Guerre mondiale dans le but de revendre les métaux. Défavorablement connu des services de la justice, le prévenu est présenté en comparution immédiate le 19 février. Il est jugé et condamné à six mois de prison ferme et 18 mois de sursis probatoire. A ces condamnations, s’ajoutent 4 mois de détention pour de précédentes infractions au code de la route.