Le dispositif est à l’essai depuis un mois. Un bac de tri financé par la région a été installé au self. Chaque jour, le lycée sert 550 repas et ce sont 150kg de biodéchets qui sont générés chaque semaine, en majorité des épluchures de légumes et quelques restes alimentaires. Ces biodéchets, qui étaient auparavant incinérés, seront désormais valorisés en engrais pour l’agriculture.