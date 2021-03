Le syndicat vient d’adresser en ce sens une lettre ouverte à la directrice académique Annick Baillou, dans laquelle il explique que ce protocole est inapplicable en milieu scolaire. FO exige du ministère « une réelle protection des personnels et des élèves », en mettant à disposition plus de moyens humains, tant dans l’enseignement que dans l’encadrement. On écoute Jérôme Churlaud, secrétaire du syndicat FO lycée et collège de Charente-Maritime :

Jérôme Churlaud qui réagit après le lancement hier des tests salivaires à l'école maternelle Marie-Curie d'Angoulins-sur-Mer :

