La disparition inquiétante d’un homme de 62 ans à Médis, près de Royan. Jean-Noël Berlineau n’a plus donné signe de vie depuis mardi dernier. Il a quitté son domicile ce jour-là dans la matinée. Et depuis, plus de nouvelles. Sa famille est très inquiète. La gendarmerie de Saujon a lancé un appel à témoins. Jean-Noël Berlineau mesure 1,70m, est de forte corpulence et a les cheveux poivre et sel. Le jour de sa disparition, il portait un pantalon noir, des chaussures noires et une veste de chasse avec un sanglier dans le dos. Il avait un sac à dos kaki et aurait pris la route à bord d’une Citroën Jumpy jaune. Si vous pensez l’avoir aperçu, vous pouvez contacter le 05 46 02 80 17.