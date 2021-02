Cela concerne 108km de routes dans un premier temps. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du réajustement progressif de la Vitesse maximale autorisée, suite à la loi du 24 décembre 2019 autorisant les présidents des départements à relever la vitesse de 10km/h sur certains axes limités à 80. La signalisation a déjà été installée et sera effective dès lors que les panneaux seront dévoilés. L’opération se déroule tout au long de cette journée de vendredi.

La Commission Départementale de Sécurité Routière, réunie le 8 janvier dernier, a émis un avis favorable sans réserve pour la remontée de la Vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur certains axes du département : RD 137, de Mirambeau à Tonnay-Charente, et de Sainte-Soulle à Marans. RD 150, de la limite des Deux-Sèvres à Saintes. RD 10 et RD105, de Lagord à Villedoux. Et RD 731, en limite de la Charente. Les arrêtés de circulation ont été signés vendredi dernier par Dominique Bussereau, président de la Charente-Maritime. Ainsi, le Département va procéder à la remontée de la vitesse maximale autorisée à 90 km/h ce vendredi, en démasquant toute au long de la journée les panneaux de limitation à 90km/h sur ces routes qui étaient jusqu’à présent limitées à 80. Excepté sur la RD 731, pour laquelle une concertation préalable avec le Département de la Charente est nécessaire. Deux limitations à 70 km/h supplémentaires seront instaurées à cette occasion : sur la RD 137 au Nord de Saintes dans la commune de Saint-Georges-des-Coteaux. Et sur la RD 105 à l’approche du giratoire des Greffières dans la commune de Lagord. A noter que préalablement à cette opération, les radars automatiques présents sur les RD 137 et 150 ont été re-paramétrés par les services de l’Etat.

Et j’ajoute que l’objectif à terme est de relever la vitesse à 90km/h sur 228km de routes sur l’ensemble du département de la Charente-Maritime.