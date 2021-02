Scène ouverte avec le collectif A.A.O. de Bordeaux.

Fondé en 2010 à Bordeaux, le Collectif A.A.O. est une compagnie de danse contemporaine et d’arts visuels. Elle soutient la recherche artistique de Carole Vergne et Hugo Dayot qui créent des pièces chorégraphiques et visuelles composites à la croisée de la danse, de la performance et de l’installation d’art. Depuis 2016, la compagnie a développé une réflexion spécifique tournée vers l’enfance et le jeune public, territoire de prédilection au travers duquel se focalise aujourd’hui l’ensemble de ses intentions et recherches artistiques. Par ailleurs la compagnie s’engage régulièrement dans des actions de sensibilisations de toutes sortes, fortement nourrie d’une vision émancipatrice de l’art et de ses pratiques. Elle tourne actuellement les spectacles Ether (2015) Cargo, l’archipel d’Ether (2016 – dès 6 ans) et i.Glu (2018 – dès 2 ans 1/2) et prépare la création de Mouche ou le songe d’une dentelle (dès 3 ans) en 2021 et de Ato (dès 6 ans) en 2023. Depuis 2016, le collectif A.A.O. a joué près de 300 représentations sur l’ensemble du territoire et s’est imposé dans le paysage de la création Jeune Public. Depuis 2019 Carole Vergne et Hugo Dayot sont artistes associés au THV – Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint Barthélémy d’Anjou.

https://www.facebook.com/CollectifaaO

http://www.collectifaao.fr/