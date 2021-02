Après le terrible incendie qui a ravagé le moulin jeudi dernier, la direction vient de prendre la décision de reconstruire l’outil quasiment à l’identique, avec les matériaux d’aujourd’hui. Et ce d’ici un an. Une décision rapide marquée par la volonté de préserver le patrimoine local et l’attachement de la population au moulin de Courçon bâti en 1927. On écoute son directeur Denis Riffaud :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/minoterie-1.mp3 Se pose désormais la question du financement. La minoterie de Courçon pourra bien sûr compter pour partie sur l’assurance. Le reste devrait être financé par l’Etat dans le cadre du Plan de relance, mais aussi par la Région, le Département et les collectivités locales. Un appel aux dons a également été lancé hier sur la plateforme leetchi.com. Parallèlement, une partie de l’activité qui a été préservée se poursuit afin de maintenir la coopérative à flot :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/minoterie-2.mp3 La minoterie coopérative de Courçon emploie 18 personnes dont 8 qui travaillaient au moulin.