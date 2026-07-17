

La Ville de Surgères passe en mode 100% foot ce dimanche. À l’occasion de la finale de la Coupe du monde, et même si les Bleus n’ont pas réussi à se qualifier pour ce match, la municipalité propose une après-midi festive et conviviale, avant le coup d’envoi de la rencontre Espagne-Argentine à 21h. Rendez-vous est donné de 14h30 à 18h30 dans les douves du château pour du foot fléchette géant, du tir au but avec radar de vitesse, du baby-foot et du jonglage. C’est organisé en partenariat avec le club de foot Canton Aunis.