À La Grève-sur-Mignon, entre Niort et La Rochelle, un site emblématique du patrimoine local retrouve enfin son public. Fermée depuis le début de l’année 2025 après les dégâts provoqués par le séisme du 16 juin 2023, la Briqueterie rouvre entièrement ses portes à partir de demain. Une réouverture qui marque une nouvelle étape pour ce lieu culturel du Marais poitevin qui sera désormais accessible toute l’année, grâce aux travaux de sécurisation financés en partie par le Loto du patrimoine. Tout l’été, des évènements y seront organisés.

Après plus d’un an et demi de fermeture, la Briqueterie de La Grève-sur-Mignon reprend vie. Le site, fragilisé par le séisme survenu en juin 2023, avait dû fermer au public début 2025, afin de réaliser d’importants travaux de sécurisation. La cheminée du four Hoffmann a notamment été consolidée, tandis que le bâtiment historique construit en 1972 continue d’être sécurisé. Ces travaux ont été rendus possibles grâce au soutien de la Fondation du Patrimoine, via le Loto du patrimoine. À partir de ce samedi 18 juillet, la Briqueterie sera accessible librement tous les jours de 10h à 20h. Une première pour ce site patrimonial, qui fonctionnera désormais comme un parc public, ouvert aux habitants comme aux visiteurs. Tout au long de l’été, plusieurs animations sont également prévues : des visites guidées, des balades en « Marais Tour Bus », des guinguettes, des bals populaires ou encore des apéros musicaux au bord de l’eau. La saison se poursuivra en septembre avec les Journées européennes du patrimoine, où expositions, visites et animations mettront en valeur ce fleuron de l’histoire ouvrière et industrielle de l’Aunis.

Les animations estivales sont proposées jusqu’à la fin du mois d’août, avant les Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre.