Et si on jouait avec l’eau ?… Dit comme ça, on pourrait se poser des questions, surtout en ces temps de sécheresse et alors que le préfet a placé samedi dernier l’ensemble du département en niveau « Alerte » pour les usages de l’eau potable. Mais c’est très sérieux, ou plutôt très ludique. Eau 17 lance cet été les « Itinérances de l’Escape game ». Une animation gratuite et immersive pour sensibiliser aux économies d’eau. Il s’agit d’un jeu en équipe de 2 à 4 personnes proposé en Charente-Maritime par le service publique de distribution de l’eau potable. Il a fait étape hier à la pointe de la fumée à Fouras, avec deux ambassadrices de choc, Emma et Ninon, pour guider les joueurs. Elles nous expliquent le principe :

Chaque session de jeu dure 15 minutes. Elle est suivie d’un échange avec les équipes d’Eau 17 sur les gestes pour préserver la ressource en eau. Pour participer, c’est simple. Rendez-vous mardi prochain à l’Office de tourisme de Fouras, puis le 11 août de nouveau à la pointe de la fumée. Et à Port-des-Barques le 28 juillet, près de l’Office de tourisme. C’est en continu, de 10h à 17h.