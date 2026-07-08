

Nouveau à Marennes-Hiers-Brouage. La toute jeune association Les Sentiers de la ruralité, créée en début d’année, organise la première édition de la Fête de la ruralité les 13 et 14 juillet, au Château de la Gataudière. Une fête en hommage à la nature, au monde agricole et à la chasse, comme l’explique le président Mickaël Marchesseau :

Soutenue par des partenaires publics, cette Fête de la ruralité a bien failli être entachée par un début de polémique, en raison de l’organisation d’une messe d’ouverture qui a fait bondir les défenseurs de la laïcité et des groupes d’extrême gauche. Mickaël Marchesseau :

Le logo a été retiré, et la Fête de la ruralité aura bien lieu les 13 et 14 juillet au château de la Gataudière à Marennes-Hiers-Brouage. Restauration et jeux sur place. En cas de succès, l’évènement pourrait être reconduit l’année prochaine.