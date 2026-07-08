Comme sur l’ensemble du littoral charentais, la surveillance des plages a démarré ce week-end sur l’île d’Oléron. Avec l’arrivée des premiers vacanciers, les 100 kilomètres de côtes commencent à être très fréquentées par les touristes à la recherche de sable fin et d’un peu de fraîcheur, surtout en cette semaine de fortes chaleurs. Alors pour que chacun puisse profiter de la mer en toute sécurité, un important dispositif de surveillance est déployé tout l’été sur le littoral, jusqu’au 30 août.

Avec près de 100 kilomètres de côtes, l’île d’Oléron attire chaque été des milliers de baigneurs, de surfeurs et d’amateurs de grands espaces. Mais la mer peut aussi se montrer extrêmement dangereuse. Courants, baïnes, vagues ou changements de météo… la prudence reste indispensable. Depuis samedi, la surveillance est assurée sur les 17 zones de baignade du territoire insulaire. Chaque jour, 66 nageurs-sauveteurs sont mobilisés, 7 jours sur 7, de 11h à 19h. Ces professionnels, recrutés et encadrés par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Charente-Maritime, ont pour mission de prévenir les accidents, de porter secours aux baigneurs et de leur rappeler les consignes de sécurité. Pour inciter ces derniers à fréquenter les zones surveillées qui le resteront jusqu’au 30 août, la Communauté de communes met également à disposition un Guide des plages. Disponible gratuitement en ligne, dans les offices de tourisme, les postes de secours et les campings, il recense les plages surveillées, les règles à respecter et les bons réflexes avant de se jeter à l’eau. Le document sensibilise aussi les visiteurs à la préservation du littoral, notamment avec le principe des plages sans poubelles, afin de protéger cet environnement fragile.